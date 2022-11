Energia, Rizzi: per case Aler dei comuni ci saranno fondi da Regione anche per 2023

“La giunta regionale ha preso l’impegno di congelare gli aumenti delle bollette e dei costi energetici delle case popolari Aler nel 2022 e saranno garantiti anche nel 2023. Però anche le amministrazioni comunali di tutta la regione hanno potuto usufruire per i loro stabili Erp di questo contributo per il 2022, tramite un bando regionale erogato qualche mese fa. E lo avranno sicuramente anche nel 2023”. Così l’assessore regionale alla Casa e Housing Sociale, Alan Rizzi, a margine dell’evento Direzione Nord al Palazzo delle Stelline, in merito alla richiesta avanzata a Regione Lombardia dall’assessore alla Casa e Piano Quartieri del Comune Pierfrancesco Maran di stanziare fondi per scongiurare l’aumento delle bollette in tutti gli stabili Erp della Lombardia. “Nel caso specifico non abbiamo utilizzato fondi europei – ha spiegato Rizzi – . Da questo punto di vista alcune Aler hanno la capacità di essere autonome e altre, due su cinque, hanno bisogno di aiuti straordinari da parte di regione Lombardia”.

