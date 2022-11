ATM, da 1 dicembre cento concerti in mezzanini a sostegno persone autistiche

Nell’ambito del progetto ‘Atm for Change – La musica che fa del bene’, dal primo dicembre a domenica 11 tutte le offerte che verranno raccolte dai musicisti nei cento concerti nei mezzanini di Garibaldi e Loreto realizzati nel palinsesto del progetto Sound Underground saranno devolute volontariamente all’Associazione ANGSA per sostenere un progetto specifico che promuove la vita indipendente delle persone autistiche. Lo comunica l’azienda municipale dei trasporti, che spiega: “Prosegue il percorso dell’iniziativa di Atm in collaborazione con Open Stage che ha portato la musica nei mezzanini, dove band, artisti emergenti e cantanti si esibiscono gratuitamente in spazi definiti e autorizzati. Un altro passo concreto, quello di Atm, nel realizzare progetti che promuovano un ambiente sempre più inclusivo e che sensibilizzino tutta la comunità sui temi della sostenibilità sociale. In questi sei mesi tutti i generi musicali sono saliti sul palcoscenico di Sound Underground: 1.500 performance e 2.200 artisti, di cui l’85% è rappresentato da giovani under 30. Non solo performer emergenti ma anche band famose: dai milanesi Coma Cose all’idolo dei più giovani Alfa DJ, dal coro gospel al gruppo di Liverpool The Welcome Addition che ha inserito tra le tappe del tour europeo un concerto nella stazione metropolitana di Garibaldi. Il progetto di Atm in collaborazione con Open Stage è anche tra i protagonisti della Milano Music Week, in programma fino al 27 novembre. Apre, inoltre, oggi un nuovo palco nella stazione di Bicocca M5 in collaborazione con Metro 5 SpA e Open Stage”.

