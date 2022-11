Strenna 2022, il 144° libro della collana edita dall’ASST Gaetano Pini-CTO è dedicato al Palazzo di Brera

Come ogni anno, l’ASST Gaetano Pini-CTO ha editato un libro strenna, ovvero un volume di pregio che racconta di un’istituzione meneghina. Ad arricchire la collana di libri, inaugurata nel 1879, per il 2022 è stato scelto il Palazzo di Brera e le sue istituzioni, cuore della vita culturale della città e sede di 6 prestigiosi enti tra cui la Pinacoteca

“Il palazzo di Brera e le sue istituzioni” è il titolo del libro pubblicato dall’ASST Gaetano Pini-CTO che ha affidato l’editing del volume alla casa editrice Rubbettino. Duecento pagine che descrivono la storia, l’evoluzione e i progetti futuri delle sei istituzioni che hanno sede nello splendido palazzo di via Brera, 28, ovvero: la Pinacoteca, l’Accademia delle Belle Arti, la Biblioteca nazionale Braidense, l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, l’Orto Botanico, l’Osservatorio astronomico. Un volume di pregio, unico nel suo genere in quanto è la prima volta che tutte le istituzioni si raccontano all’interno della stessa pubblicazione. Il libro arricchisce la collana Strenne Istituto Gaetano Pini, una “bibliotechina abbastanza varia”, come la definiva il medico Gaetano Pini, fondatore dell’omonimo ospedale milanese e ideatore della collana. Il libro è stato presentato il 18 novembre in occasione di BookCity Milano, festival cittadino dedicato alla lettura. “Abbiamo deciso di destinare l’edizione 2022 della Strenna del Gaetano Pini al Palazzo di Brera perché all’interno di questo edificio si cela un patrimonio culturale inestimabile. È il cuore artistico della città di Milano ed è sede di prestigiose istituzioni, a valenza internazionale. Arte, Sapere, Bellezza si fondono in un unico luogo capace di donare benessere al visitatore. Diversi studi scientifici hanno dimostrato che la partecipazione culturale può influenzare in positivo lo stato di salute della persona. C’è quindi una forte correlazione tra Arte e Salute che, siamo certi, questo volume contribuirà a rafforzare. Siamo molto orgogliosi di questo lavoro che rende omaggio e valorizza il prestigio culturale della nostra città”, dice la dott.ssa Paola Lattuada, Direttore Generale dell’ASST Gaetano Pini-CTO.

I mille volti di Milano sono stati sempre il baricentro della collana di libri strenna, formata da oltre 130 volumi, pubblicati a partire dal 1879. Lo scopo originario di queste opere era di attirare le donazioni dei benefattori per l’allora Pio Istituto dei Rachitici, oggi Presidio Ospedaliero Gaetano Pini, sede centrale dell’ASST Gaetano Pini-CTO. Si chiamano “strenne” perché i libri venivano distribuiti come dono di Natale. Nel corso dei secoli, la tradizione è proseguita allo scopo di raccontare il passato, il presente e il futuro di Milano e ogni anno l’ospedale ha dato alle stampe un volume di valore, arricchito di immagini, redatto da firme autorevoli. “Il palazzo di Brera e le sue istituzioni”, libro strenna del 2022, è un gioiello che si aggiunge a questo patrimonio ed è frutto di un lavoro congiunto tra l’ASST Gaetano Pini-CTO e le istituzioni con sede nel Palazzo di Brera. Per la prima volta nella lunga storia di questo luogo simbolo di Milano, dunque, un libro raccoglie e racconta le peculiarità di ognuna delle istituzioni presenti all’interno dell’edificio, le radici storiche, la loro evoluzione nella società civile e scientifica e la proiezione verso un futuro di eccellenza, come spiega il dott. James M. Bradburne, Direttore Generale Pinacoteca di Brera e Biblioteca Nazionale Braidense: “La storia di Brera, lunga oltre 700 anni, riunisce in un unico volume le storie delle diverse istituzioni del Palazzo. Coprendo l’intero spettro delle attività culturali, il Palazzo di Brera continua a essere espressione della missione affidatagli da Napoleone: essere un luogo per le scienze e le arti, e un’esaltazione dei valori dell’Illuminismo”. “Leggere la storia del palazzo significa ripercorrere una vicenda secolare, milanese ed europea, di incontri fra discipline, la cui narrazione si accompagna a immagini che nella loro varietà documentano la ricchezza delle ricerche in campo umanistico e scientifico propagate dalle istituzioni che qui hanno sede”, conclude la prof.ssa Anna Mariana, responsabile del Patrimonio dell’Accademia e curatrice dell’opera.

