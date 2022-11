Intitolazione di una via a Ennio Doris – giovedì 24 novembre

Giovedì 24 novembre alle ore 15 si terrà una breve cerimonia organizzata dal Comune di Basiglio per l’intitolazione di una via a Ennio Doris, tra l’altro proprio nel giorno in cui ricorre il primo anniversario dalla sua scomparsa. La cerimonia avrà luogo all’ingresso di Milano 3 city, ossia in via Salvo d’Acquisto angolo Via Francesco Sforza. Un gesto fortemente voluto dal sindaco di Basiglio, Lidia Reale, affinché Basiglio continui il percorso identitario da lei avviato negli ultimi anni, intitolando alcuni luoghi a persone che hanno fatto la storia di Basiglio. All’evento parteciperanno i figli di Ennio Doris, Massimo e Sara Doris, rispettivamente amministratore delegato e vicepresidente di Banca Mediolanum, con la signora Lina Tombolato.

