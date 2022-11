Torna il mercatino di Natale della Fondazione TOG

Dal 26 novembre torna Together To Shop, il mercatino solidale di Fondazione TOG allestito in via dell’Orso 8 a Milano. Giunto alla sua ventesima edizione, lo shop offre una vasta gamma di prodotti e idee regalo: abbigliamento nuovo e vintage, cosmetica, prodotti per la cura della pelle, accessori, scarpe, ma anche giocattoli, libri e tanto altro. Tutto il ricavato sostiene la costruzione del nuovo Centro di Fondazione TOG, un polo di riferimento per la disabilità infantile per offrire gratuitamente a bambini e ragazzi con patologie neurologiche complesse e alle loro famiglie tutti i servizi di cui hanno bisogno: dalla riabilitazione all’accompagnamento nel percorso scolastico fino alla preparazione al percorso lavorativo e alla vita indipendente. Per info: https://fondazionetog.org/ (A cura di Agenzia Le Acrobate)

