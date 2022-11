Stadio, Pillon: relazione dibattito sarà più volte presentata pubblicamente

“Presenterò più volte la relazione finale sul dibattito pubblico sullo stadio Meazza. È anche una risposta alle critiche sul fatto che questa è una presentazione non era aperta al pubblico. Per dare tempo a tutti di leggere la relazione è stato deciso di fare una presentazione più ristretta”. Lo ha detto Andrea Pillon, coordinatore del dibattito pubblico sulle future sorti dello stadio Meazza, a margine dell’illustrazione della relazione finale alla stampa. “È un documento molto ricco, immagino che i consiglieri vorranno entrare nello specifico dei singoli temi e quindi questa è la ragione per la quale l’incontro con il Consiglio è successivo alla presentazione – ha spiegato poi – . In modo che consiglieri abbiano tempo per leggerla. Non è stata una mancanza di rispetto nei confronti dei consiglieri e non si teme il confronto, dal momento che abbiamo fatto 13 incontri, uno in più o in meno non cambiava nulla”. Comunque, ha precisato, “l’incontro di oggi era trasmesso in streaming”.

