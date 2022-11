La FICTS apre gratis archivio video in occasione dei Mondiali di calcio

La FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs (130 Nazioni affiliate) riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico “scende in campo” in occasione della FIFA World Cup Qatar 2022. Per tutta la durata del Campionato del mondo di calcio (20 novembre – 18 dicembre), la Federazione mette a disposizione gratuita la Piattaforma SPORTMOVIESTV.COM ( https://www.sportmoviestv.com/accesso-catalogo-gratis ), la Digital Community di Informazione e Cultura Sportiva con 27.234 video sullo sport (diviso in 8 aree) che celebrano,

raccontano e si ispirano al gesto sportivo visibili on-line su tutti i device. I campioni mondiali dello sport con 38 discipline sportive ed in particolare quella del calcio con le migliori immagini di Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi, Di Maria, Haaland, Beckenbauer, Beckham, etc. Dopo il successo registrato alla Finale Mondiale del “World FICTS Challenge” (20 Festival nei 5 Continenti) a cui ha partecipato – tra gli altri – il cannoniere della Repubblica Ceca Jan Koller, il Comitato Esecutivo FICTS ha preso la decisione di aprire l’archivio. “Dobbiamo ridurre, con le immagini del passato, la delusione della storica assenza (seconda consecutiva) degli “azzurri” alla Fase finale del campionato mondiale” – ha motivato la decisione il Presidente FICTS Prof. Franco Ascani (unico italiano nella Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO).