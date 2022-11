Giardini Montanelli, inaugurata nuova area gratuita benessere e fitness

È stata inaugurata questa mattina dall’assessore all’Ambiente e Verde Elena Grandi, con il presidente e l’assessore alla Sport del Municipio 1, Mattia Abdu e Francesca Ulivi, e i rappresentanti di Pfizer, la nuova area fitness all’interno dei Giardini Indro Montanelli. Un’area che oggi è a disposizione di tutti gli abitanti del quartiere e dei cittadini e cittadine che vogliono vivere lo sport all’aria aperta. “Grazie alla donazione di Pfizer, abbiamo raggiunto l’obiettivo di dare a cittadini e cittadine una nuova area per praticare attività sportiva nel verde — spiega l’assessore Grandi —. Un percorso ricco e articolato, realizzato con materiali sostenibili e di riciclo, che siamo certi sarà molto apprezzato e che conferma il desiderio del mondo dell’impresa di contribuire alla cura e alla valorizzazione di giardini, aree gioco e sportive per costruire insieme all’Amministrazione una città più verde e vivibile”. “La nuova area presenta un percorso vita che può contare su una vera e propria stazione fitness allestita con spazi per l’esercizio a corpo libero oltre a una serie di attrezzi da palestra (realizzati in metallo e materiali plastici riciclati) come step, ellittica, panca, barre per le trazioni, parelle. Gli attrezzi sono facili da utilizzare e fruibili anche dai meno esperti proprio per avvicinare tutti e tutte all’attività fisica outdoor e nel contempo invitarli a vivere in modo diverso le aree verdi della città. – spiega il comune – Ogni attrezzo è dotato di cartello informativo con le istruzioni d’uso. La donazione della società Pfizer rientra nell’ambito di una iniziativa promossa a favore delle donne affette da tumore al seno metastatico, il progetto “Voltati. Guarda. Ascolta”. Ha l’obiettivo di creare uno spazio all’aria aperta dedicato al benessere delle persone con storie di malattia disegnando un percorso di allenamento su misura per le esigenze di tutti e tutte”.

