Italia-UE: smettiamo di considerare l’Unione Europea come una entità al di sopra dei suoi stati-membri

Anche a me è capitato di assistere alla puntata del 10 novembre u.s. del programma televisivo su Rete 4 “Stasera Italia” ed, in merito al timore, espresso da Marcello Sorgi, che in ambito dell’UE l’Italia possa “essere in un guaio”, vorrei richiamare l’attenzione sul fatto che, guardando le cose con un po’ di distacco, in realtà parrebbe che sia l’UE (in quanto nei fatti disfunzionale alle aspettative dell’Italia) ad essere veramente “in un guaio” e, quindi, creando una situazione di svantaggio per l’Italia, che è essa stessa l’UE!

In Italia si dovrebbe smettere di considerare l’UE come una entità al di sopra dei suoi stati-membri, per il semplice fatto che ciò non può materialmente essere, in quanto -“de iure” – l’UE non è assolutamente uno stato federale ma solo una sorta di joint-venture fra più stati, per una loro integrazione economica di mercato; stati che, come tali, sono pertanto essi stessi l’UE! Il reale “guaio” in cui versa l’Italia è proprio nel fatto di esser l’unico stato-membro-fondatore dell’UE in cui la classe politica a lungo dominante ha propinato all’opinione pubblica tale distorto concetto in merito alla UE, quale entità statuale sovranazionale, da cui l’Italia stessa dipende. Mentre tutte le altre classi politiche degli altri stati-membri-fondatori, molto correttamente, sempre prospettano alle loro rispettive opinioni pubbliche quanto siano esse abili ad utilizzare al meglio l’organizzazione dell’UE a favore dei loro rispettivi interessi individuali di stato!

Ho di recente scritto due saggi (uno “Che Estate! E Mo, Che Facciamo?” BookSprint Edizioni, l’altro “L’”Italia” La Guerra! La Paura Un Futuro?” Epigraphia Edizioni), nei quali cerco di spiegare agli italiani quanto qui sopra accennato e le assai rilevanti problematiche connesse. per il futuro del ns. Paese.

Antonio Belloni