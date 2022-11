Domani protesta davanti a Palazzo Marino contro Area B

Domani Milano scende in piazza contro Area B. Sabato 19 alle ore 10 in Piazza Scala, davanti a Palazzo Marino, tutte le forze di opposizione hanno previsto una manifestazione di protesta nei confronti del provvedimento Area B. Si protesta contro una misura sbagliata presa in un momento ancor più sbagliato. Facciamo sentire al Sindaco che i milanesi, pur pacifici e disciplinati come sempre, sono veramente stufi di un provvedimento inutile per l’ambiente e dannoso per lavoro e famiglie.

Alla manifestazione promossa da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega possono partecipare tutti. Sarà una occasione per manifestare il dissenso di tante categorie, comitati e associazioni verso una misura vessatorie e verso l’atteggiamento ostinato di chiusura del Sindaco che non vuole discutere e cambiare il provvedimento. Saranno presenti anche amministratori dei comuni della provincia, anche loro danneggiati da Area B che chiude l’ingresso a Milano senza offrire alternative ai pendolari.

Vi aspettiamo tutti domattina per testimoniare, con un piccolo gesto, la voglia di libertà e la capacità di difendere i propri diritti che ancora anima Milano.