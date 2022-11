Antonio Salinari (FI): ” Scuola Benedetto Marcello bambini ancora al freddo dopo più di un anno

“A gennaio e febbraio dell’anno scorso avevamo già denunciato il problema del riscaldamento della scuola Benedetto Marcello di Quarto Cagnino dove i ragazzi erano costretti a imbottirsi per andare a scuola” – commenta Antonio Salinari Consigliere d’opposizione del Municipio 7 –

“Ad oggi dopo diverse segnalazioni e a distanza di un anno la situazione non è cambiata. Le aule sono fredde e il problema non è ancora stata risolto” – continua Salinari – “è davvero vergognoso che a Milano ci siano scuole in queste condizioni a discapito dei nostri bimbi del quartiere, non si può sempre sperare nella bella stagione” – conclude Salinari – “la sinistra di Milano anziché pensare alla città in 15 minuti farebbe bene ad attivarsi subito risolvendo i problemi seri dei nostri quartieri”.