Siringhe e abbandono, urgono interventi nel Quartiere Lambrate

Il quartiere Lambrate negli ultimi tempi sembra esser stato abbandonato dall’amministrazione. Il degrado che emerge in alcuni punti del quartiere risulta non essere più sostenibile.

In zona viale delle Rimembranze passando per via Rodano, l’asfalto è costellato di buche che sono un pericolo per i cittadini che abitano il quartiere. Gli interventi per ripristinare il decoro urbano tardano e, al momento non sembrano nemmeno programmate.

Come se questo non bastasse la pista ciclabile è diventata un luogo di bivacco per extracomunitari, alcolizzati e senza dimora.

Al fianco della pista ciclabile, in quella che dovrebbe essere un’area verde, sono ammassati una marea di rifiuti, ma anche e soprattutto siringhe.

Le siringhe – un preoccupante problema di sicurezza

Il problema delle siringhe va al di là della semplice sporcizia, ma riguarda la sicurezza. Le siringhe si trovano in luoghi facilmente raggiungibili, quindi semplicemente camminando i bambini che giocano oppure gli animali, potrebbero venirne a contatto e farsi male oppure essere infettati.

Muri imbrattati nel degrado generale

Infine, un altro evidente segno di degrado sono i muri imbrattati nel quartiere. Un problema comune a tutte le zone della città ma che, anche qui, è in costante aumento senza particolari interventi di dissuasione.