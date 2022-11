Scritte vergognose a Segrate contro l’associazione disabili “I Ragazzi di Robin”

Insulti e svastiche sul murales fatto dai ragazzi disabili.

«Handicappatti di merda» (scritto con due t), «Robin del cazzo», svastiche, bestemmie e simboli fallici a deturpare ilmurales colorato realizzato dai ragazzi disabili dell’associazione “I Ragazzi di Robin” a Segrate.

«Bene, la tua diagnosi l’hai scritta da solo sul muro, ed è ben peggiore delle nostre. Noi siamo handicappati di merda, ma almeno siamo felici, in un modo che tu non saprai mai quanto. Piuttosto della tua rabbia e del tuo odio represso, preferiamo la nostra gioia di stare al mondo così come siamo. Buona vita a te, se ci riesci», ha scritto l’associazione sui social.

Solidarietà anche dal sindaco di Segrate, Paolo Micheli, attraverso le sue pagine social. «Chiunque tu sia provo per te grande compassione. La tua vita è grigia e triste ».