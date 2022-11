Mobilità, rimandata a sabato manifestazione centrodestra contro Area B

“Gli amministratori del centrodestra di Milano e della Città Metropolitana scendono in piazza sabato 19 novembre alle ore 10 davanti a Palazzo Marino per chiedere a Sala la sospensione delle nuove limitazioni di area B.” Così in una nota congiunta di tutto il centrodestra che, rispetto a quanto annunciato inizialmente, comunica la decisione di rimandare la manifestazione contro i divieti della Ztl ‘perché lunedì prossimo non è stato convocato Consiglio comunale a causa dell’importante riunione per decidere le Civiche Benemerenze’. “Chiediamo al sindaco e al PD di sospendere il provvedimento visto il momento di difficoltà economica che stiamo affrontando. Un provvedimento che va a colpire i cittadini di tutta la provincia ed in particolare le fasce più fragili e operose della nostra società”, dichiarano i rappresentanti del centrodestra.

