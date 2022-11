Il branco, un uomo in bici accoltellato da un uomo in monopattino: la sintesi della criminalità di moda

Uomo in bici accoltellato da un uomo in monopattino, a Milano. Un fatto di cronaca come tanti, si direbbe, ma anche la celebrazione dello sharing utilizzato con estrema furbizia. Monopattino contro bici, il solito branco di nordafricani, la celerità del monopattino, già usato in altre occasioni, per la fuga. Al centro, se così si può dire, il coltello, lo strumento più alla page per aggredire. Nell’episodio c’è riassunta la criminalità imperante e la retorica dell’elettrico. La cronaca da Milano Today

“I due fendenti sferrati alle spalle e la fuga. Un uomo di 33 anni, un cittadino algerino irregolare in Italia e con precedenti, è stato aggredito domenica sera a Milano da quattro persone, poi fuggite. Il raid del branco, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, è scattato verso le 20.45, mentre il 33enne si trovava in viale Zara a bordo della sua bicicletta.

Raggiunto da dietro da almeno quattro persone, l’uomo è stato colpito con due coltellate al gluteo ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda, dove si trova ancora ricoverato in condizioni delicate, ma non in pericolo di vita. Lui stesso, ascoltato dagli agenti, ha spiegato che i quattro erano nordafricani e che uno di loro – quello che pare abbia sferrato i fendenti – era su un monopattino elettrico.”