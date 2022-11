Una città sempre più sportiva

Nel 2026 Milano ospiterà, insieme a Cortina, le Olimpiadi Invernali diventando per un mese la capitale mondiale dello sport. È bello pensare dunque che proprio in quest’ottica la città si stia preparando, promuovendo con sempre maggior vigore la realizzazione di iniziative sportive. Nella realtà, come è ovvio, quello di Milano è semplicemente il prosieguo di una serie di attività volte a promuovere lo sport e avvicinare ad esso la cittadinanza. In tale ottica, il consiglio Comunale ha stanziato 250mila euro destinati alla realizzazione di grandi e piccoli eventi sportivi sul territorio milanese.

In particolare, 200mila euro sono stati riservati per la realizzazione di grandi eventi sportivi di carattere internazionale, promossi o organizzati da Federazioni Sportive Nazionali, per un massimo di 100mila euro ad evento. Il resto del budget invece sarà destinato, per un massimo di 10mila euro ciascuno, alla realizzazione di attività sperimentali a carattere sportivo ed educativo nei quartieri, con un particolare focus sui più giovani.

Aspettiamo dunque di sapere le iniziative che verranno proposte e selezionate, nella speranza di vederne qualcuna realizzata anche nel territorio del nostro Municipio.

Massimiliano Castaldo