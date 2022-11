I collettivi studenteschi manifestano contro il decreto anti rave

Chi li ascolta? Ma la manifestazione dei collettivi studenteschi contro il decreto anti rave è il segno di una insofferenza ingiustificata nei confronti della legalità che ricorda il periodo buio del 68 e relativa degenerazione. Collettivi che si sentono sostenuti dalla sinistra, che trovano nello sballo il proprio credo. Un inizio?

Una quarantina di attivisti dei collettivi delle scuole medie superiori hanno inscenato dalle cinque del pomeriggio di ieri un sit-in in piazza 24 Maggio per protestare contro il decreto ‘anti rave’ del Governo. I manifestanti hanno bloccato la circolazione stradale da viale D’Annuzio in direzione Porta Ludovica all’altezza dei caselli daziali. I manifestanti hanno steso uno striscione in strada con la scritta “Strike Anti Rave Antidissenso “.

Anna Ferrari