Caos fuoco rom. Via Asturie (con Video)

I danneggiamenti, l’inciviltà e la carente e insensata manutenzione sono un problema costante nelle #casepopolari dei gestori pubblici ( purtroppo ), a questi si sommano poi quelli della povertà, del disagio, dell’ immigrazione e della #criminalità .

Oggi siamo in Via Asturie n.6 con la ” cittadina impegnata “@serafinalimongelli , dove si riaccendono i fuochi sul problema convivenza civile. Gli sgomberi (ultimo quello dei campi rom verticali di via Bolla aler ) stanno dimostrando che spostare la polvere sotto altri tappeti non risolve il problema né lo ” neutralizza “…

