Taxiblu: problema aggravato, ci sono zone dove non possiamo entrare

“I problemi maggiori sono la mancanza di controllo soprattutto in certe fasci serali. Questa è una cosa che lamenta anche l’Atm. L’Atm ha fatto una cosa insolita nell’ultimo anno: due scioperi per manifestare il disagio che hanno i guidatori degli autobus nelle ore notturne. Quello è lo stesso disagio che abbiamo anche noi. Abbiamo difficoltà a frequentare determinate zone. Ci sono zone che in cui noi, e non solo noi, non possiamo entrare perché ti lanciano bottiglie addosso e ti picchiano. Abbiamo un problema di mancanza di presenza dello Stato in determinati quartieri: non è un caso che negli anni scorsi, quando avevamo 12 presidi fissi in città Milano si trovava intorno al 30esimo posto tra le città più sicure in Italia, ora purtroppo, come affermato dal Sole 24 ore, Milano è una delle città più insicure”. Lo ha dichiarato Emilio Boccalini, vicepresidente di Taxi Blu Milano a margine dello svelamento della targa posta nei giardini di largo Caccia Dominioni in ricordo di Luca Massari, tassista morto nel novembre del 2010 dopo un mese di agonia a seguito di un’aggressione avvenuta per futili motivi nell’adiacente via Ghini.

