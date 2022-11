San Cristoforo – Il perenne degrado del Naviglio Grande

Il Naviglio Grande scorre inesorabile da centinaia d’anni, portando l’acqua del Ticino in Darsena per poi tornare nel grande fiume a Pavia. Il Naviglio Grande attraversa la città giungendo da Corsico/Buccinasco a ovest e passando dal Rocchetto e nel distretto di San Cristoforo giunge nell’area denominata Navigli, dove ci sono turisti sia di giorno che la sera.

Da anni mostriamo (già nel 2015 e poi nel 2018) lo stato d’abbandono e degrado in cui versa il grande canale, fiore all’occhiello anche del turismo di Milano, eppure, lasciando l’area dei locali e della Darsena (anche quella abbastanza degradata e nella totale sciatteria) incamminandovi lungo il naviglio verso l’antica e meravigliosa chiesa di San Cristoforo, notereste lo stato in cui versano le balaustre del naviglio lungo la Ripa di Porta Ticinese e la via Lodovico il Moro.

Sistemate e sostituite con nuove balaustre metalliche solo in corrispondenza degli interventi per la sistemazione delle nuove fermate ATM qualche anno fa e completamente ignorate per il resto del naviglio.

Balaustre metalliche arrugginite, deformate, rotte, che potrebbero anche diventare pericolose per i cittadini e non solo.

Balaustre che se chi di competenza le avesse mantenute verniciate ogni anno o due, forse oggi non ci troveremmo a doverle sostituire in toto. Cosa che andrebbe fatta.

Naturalmente le sponde del naviglio, a quanto pare, sono faccenda della società denominata Canale VIlloresi e del Comune di Milano, ma che entrambi pare si dimentichino proprio dello stato di degrado in cui versano. Sponde invase anche da piante infestanti da sempre. Piante che come si vede, trattengono l’immondizia più facilmente aumentando maggiormente il degrado.

Abbandono, noncuranza e sciatteria, che novità.

Giungiamo al bel ponte di San Cristoforo… sul quale non aggiungiamo altro, secondo noi le immagini parlano da sole.

E per l’ennesima volta segnaliamo ancora questo benedetto cartello presente da almeno una ventina d’anni. Cartello del quale rimane solo la cornice.

Perché, ci chiediamo per l’ennesima volta, il guardrail è rimasto solo nel tratto presso la chiesetta, quando nel 2015 venne realizzata la nuova balaustra in stile, più bella e sicura per il resto del Naviglio Grande?

Ma dove cavolo è finita la Sovrintendenza? Dov’è il decoro urbano, dov’è il rispetto? Siamo anche stufi di segnalare sempre le stesse cose. Vetra, Porta Ticinese, Darsena e Navigli sono tra le peggiori zone di Milano dal punto di vista del degrado urbano.