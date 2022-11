Digital Week, nasce ‘Cyber Secure City’ per la sicurezza informatica cittadina

In occasione della Digital Week prende il via il progetto Cyber Secure City allo scopo di rendere più consapevoli la cittadinanza, le imprese e le pubbliche amministrazioni sul rischio degli attacchi informatici e fornire le conoscenze informatiche per evitarli. La presentazione questa mattina in occasione della week dedicata al mondo digitale. Dall’inizio del 2022 sono stati, infatti, 720 gli attacchi informatici di varia gravità in tutte le province della Lombardia, di cui quasi 300 dedicati alla sfera finanziaria. Sul totale, il 95% è causato da errori umani. Cyber Secure City è un’iniziativa nata dalla Milano Smart City Alliance, un’alleanza promossa da Assolombarda insieme a dodici imprese associate che dal 2020 aggrega pubblico e privato sui temi dello sviluppo della città intelligente. Con la sigla di un protocollo d’intesa fra l’amministrazione comunale e la Milano Smart City Alliance, si avvia la creazione di una piattaforma che metterà gratuitamente a disposizione dei cittadini contenuti e strumenti sviluppati da Cisco, Fastweb, A2a e Accenture per proteggerli dai rischi di un utilizzo improprio degli strumenti digitali. In più, per il personale tecnico delle pubbliche amministrazioni, verrà lanciato un servizio di alert contro minacce e attacchi cyber e percorsi di formazione dedicati. Il Comune di Milano ne sarà il primo utente pubblico e l’ambassador, per promuoverne l’utilizzo da parte dei cittadini e degli altri enti dell’Area Metropolitana. A presentare il progetto a Palazzo Marino, Gioia Ghezzi, vicepresidente di Assolombarda e presidente della Milano Smart City Alliance, Fabio Florio, referente di Cisco all’interno della Milano Smart City Alliance e Guido Arnone, a capo della Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale del Comune e membro del Board insieme con Claudio Farina, Donatella Sciuto, Lorenzo Maternini, Paola Generali, Paolo Coppola e Stefano Achermann. Presente “Negli ultimi due anni abbiamo sviluppato diversi progetti in partnership con il Comune di Milano e la Città Metropolitana in ambiti come la digitalizzazione e l’utilizzo dei dati, l’ambiente e l’energia, la mobilità sostenibile e le nuove modalità di lavoro, con l’obiettivo di promuovere un modello di sviluppo urbano basato su innovazione, sostenibilità e collaborazione – ha spiegato Ghezzi –. Con l’iniziativa ‘Cyber Secure City’ vogliamo porre l’attenzione su un altro tema fondamentale per una città sempre più smart, quello della sicurezza informatica. Mettendo a fattor comune il patrimonio di formazione delle imprese sul tema, puntiamo a dare ai cittadini gli strumenti adeguati per usare le infrastrutture digitali. L’errore umano, infatti, è il responsabile del 95% degli attacchi informatici, una circostanza che rende evidente la necessità di una strategia per la sicurezza informatica basata su un’attività di formazione e informazione delle persone. Siamo convinti che cittadini e cittadine più consapevoli degli strumenti digitali rendano una città più smart e sicura”. #dab

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845