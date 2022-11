Milano: evasione IVA per oltre 1 milione di euro

Nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione fiscale incentrata sulle frodi in materia di IVA intracomunitaria, i funzionari dell’Ufficio ADM di Milano 1, sulla base dell’analisi dei rischi locale, hanno scoperto una frode IVA per un importo di 1.086.700 euro. Il risultato è stato conseguito grazie all’utilizzo delle banche dati a disposizione di ADM e all’incrocio dei dati in esse rinvenuti. La società oggetto di controllo, facente capo a un soggetto di origine cinese e risultata inesistente presso la sede dichiarata, ha effettuato acquisti per circa 5.000.000 di euro da numerosi Paesi UE, senza procedere alla registrazione dei medesimi e omettendo di presentare le dichiarazioni fiscali previste dalla legge. Il rappresentante della società è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

