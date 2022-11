Fontana: il 28 novembre grande evento d’ascolto proposte da Economia, Università, Solidarietà

“Sarà una campagna elettorale di contenuti, non ho alcuna intenzione di fare polemiche, ma ho intenzione di rappresentare il progetto che abbiamo della Lombardia per i prossimi anni. Anzi il 28 novembre, all’Hangar Bicocca, stiamo organizzando un grande evento al quale abbiamo invitato le principali personalità dell’economia, della finanza, dell’imprenditoria, dell’università e del campo della solidarietà per ascoltare anche i loro punti di vista, quali sono i loro suggerimenti e le loro proposte”. Lo ha detto a SkyTg24 il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo essere stato ufficialmente ricandidato dal centrodestra. “Sono molto contento, sono molto soddisfatto di poter rappresentare ancora in un’occasione il centrodestra. I valori del centrodestra nei quali mi sono sempre riconosciuto durante tutti gli anni di attività politica. è una soddisfazione, adesso cominciamo a guardare al futuro” ha aggiunto. “Una stoccata a Moratti? No, è il riconoscimento del mio modo di pensare, dei valori nei quali mi sono sempre riconosciuto e continuerò a riconoscermi” ha concluso Fontana.

