Viale Monza, bivacchi e mercato abusivo: sopralluogo commissione sicurezza

Più presidi di polizia e interventi da parte delle forze dell’ordine per contrastare il mercato abusivo di merci rubate che, da anni, si è insediato nel parcheggio di viale Monza, davanti al civico 325 e di fianco alla sede di Pane Quotidiano, la onlus che distribuisce pacchi alimentari a chi ne ha bisogno. È la richiesta che gli abitanti del quartiere hanno avanzato oggi durante il sopralluogo della Commissione consiliare Sicurezza e Coesione Sociale in viale Monza. “Da anni in questa piazza, accanto al Pane quotidiano, si svolge un mercato abusivo, che sfrutta l’afflusso di chi va a rifornirsi di cibo – raccontano i residenti che hanno incontrato i consiglieri comunali – . Questo mercato si è intensificato tantissimo negli ultimi sette mesi e, soprattutto il sabato mattina, ci sono centinaia di venditori abusivi e persone che vengono a comprare merci rubate. Non solo, la maggior parte di questi abusivi va a rifornirsi di cibo da Pane Quotidiano e, quello che non mangiano, lo rivendono”.

Un’occupazione del suolo pubblico che, spiegano, ha portato alla manifestazione di diversi problemi di ordine pubblico: “Questi occupanti bivaccano, mangiano e bevono ovunque, sporcando la strada e abbandonando in giro rifiuti di ogni sorta. Si posizionano sui marciapiedi con delle coperte, ostruendo anche l’ingresso alla metropolitana. Per non parlare del baccano, in particolare la notte, quando interi gruppi di persone schiamazzano e spaccano bottiglie per terra”. Per contrastare i bivacchi, dalla piazza “sono stati tolti i giochi per i bambini, le panchine e i cestini della spazzatura, eliminando così un importante luogo di ritrovo per gli abitanti”. I cittadini chiedono, dunque, più presenza e interventi da parte delle forze di polizia locale: “L’area dovrebbe essere presidiata, soprattutto nei momenti di distribuzione del cibo da parte di Pane Quotidiano. La polizia locale risponde solo qualche volta ai nostri appelli, venendo a sgomberare la piazza. Ma questo avviene solo in settimana. Il sabato, quando si svolge il vero e proprio mercato, non intervengono, lasciando così libero spazio agli abusivi”. Anche le attività commerciali, raccontano alcuni esercenti, risentono della situazione: “Quando vengono i camion per scaricare la merce davanti ai nostri negozi – paghiamo un regolare passo carraio – dobbiamo presidiare attentamente per evitare furti”.

“Questa zona è totalmente abbandonata dal Comune – ha commentato il consigliere della Lega e capogruppo in Città Metropolitana, Samuele Piscina – . Già in passato, quando ero presidente del Municipio 2 avevo chiesto un presidio fisso in quest’area, che mi era stato accordato. Ma sussisteva un problema fondamentale: gli agenti di polizia locale c’erano ma, nella maggior parte dei casi, non intervenivano. Ho convocato oggi questa Commissione per riportare all’attenzione dell’amministrazione questa realtà di degrado”.

A seguito degli interventi degli abitanti della zona, l’Assessorato alla Sicurezza si è impegnato a mettere in campo accorgimenti futuri per prevenire l’occupazione di suolo pubblico. “Ci sono altre situazioni simili che abbiamo provato a gestire, ad esempio in piazzale Cuoco – ha spiegato Paolo Razzano, responsabile di segreteria dell’assessorato – . L’intervento della polizia locale non può avvenire nell’immediatezza: l’invio della pattuglia in quel momento non serve. Quindi cercheremo di prevedere con l’assessore Granelli, che darà disposizioni, degli interventi preventivi per evitare che le persone si posizionino abusivamente. Questo con una serie di accorgimenti che la polizia locale metterà in atto. Sicuramente l’assessore ne discuterà anche con il questore, con cui ogni settimana ha riunioni di coordinamento, perché è ovvio che il problema della sicurezza serale e la presenza di ubriachi, persone moleste e di tutti coloro che possono rappresentare un pericolo va gestito con le forze dell’ordine. Sicuramente l’assessore sensibilizzerà la Questura. Purtroppo, sono problemi che non si risolvono in una settimana o in un mese perché l’efficacia di questi interventi sta nel fatto che vengano reiterati”. Per quanto riguarda, invece, l’interferenza degli abusivi con le attività di Pane Quotidiano: “Noi come assessorato alla Sicurezza non siamo competenti sulla onlus ma, già oggi, interesseremo i colleghi dell’assessorato al Welfare per capire come riprendere le interlocuzioni. Purtroppo, i medesimi problemi ci sono in tutti i luoghi dove sono presenti questi servizi. Solitamente l’amministrazione invita i gestori di questi spazi a prendere alcuni accorgimenti: il controllo dell’afflusso di persone che ne usufruiscono, anche attraverso l’ausilio di steward privati, e una pulizia anche degli spazi circostanti. Come sapete i condomini e le realtà private hanno il compito di tenere puliti anche gli spazi circostanti alle proprie proprietà. Su questo sensibilizzeremo Pane Quotidiano, che è una realtà seria e importante”.

Sul tema verranno convocate, nel prossimo periodo, altre sedute delle Commissioni Sicurezza e Welfare.

