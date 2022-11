Viale Monte Grappa, rissa con accoltellamento: un arresto

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di un italiano gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio e rissa aggravata. L’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile ha avuto origine dalla violenta rissa avvenuta nella notte tra il 30 settembre e il primo ottobre, che ha visto coinvolti un gruppo di ragazzi in viale Monte Grappa a pochi metri dall’incrocio con corso Como: durata pochi secondi, la rissa si era conclusa con il ferimento grave di un milanese, colpito da due coltellate al torace, e di un tunisino, colpito da almeno 3 fendenti al torace e alla spalla. I due feriti, trasportati d’urgenza in codice rosso presso gli ospedali Niguarda e San Raffaele e sottoposti a interventi chirurgici d’urgenza, sono rimasti per alcuni giorni in prognosi riservata e in pericolo di vita. Le indagini hanno permesso di chiarire che la rissa è scoppiata tra sconosciuti e per futili motivi dopo una serie di insulti e provocazioni. Dopo una prima brevissima fase caratterizzata da ripetuti calci e pugni, uno dei presenti ha estratto un coltello dalla tasca e ha inferto con violenza una serie di coltellate a due ‘rivali’. I due feriti, insieme a un altro giovane presente, sono attualmente indagati per il reato di rissa aggravata.

