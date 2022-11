Stanziati dalla Regione altri 1,5 mln per rete assistenti familiari

La Giunta della Regione Lombardia ha approvato un ulteriore finanziamento da 1,5 milioni di euro gli assistenti familiari. Lo fa sapere Palazzo Lombardia. Nello specifico 900.000 euro sono destinati al bonus ‘Assistenti Familiari’, il contributo finalizzato al rimborso delle spese sostenute per l’assistente familiare iscritto nei registri territoriali presenti negli Ambiti territoriali. Gli altri 600.000 euro serviranno a consolidare l’attività degli Sportelli e registri territoriali, che hanno lo scopo di supportare le famiglie nella ricerca e i lavoratori a trovare un impiego come assistenti familiari con servizi qualificati di assistenza, informazione e consulenza per l’incontro tra domanda e offerta. “Con questo rifinanziamento – ha spiegato il presidente Attilio Fontana – intendiamo offrire ad un numero maggiore di famiglie lombarde un aiuto economico per le spese sostenute per l’assistenza di un loro caro e allo stesso tempo garantire anche a questa categoria di lavoratori, che rappresenta un supporto fondamentale per gli anziani e le persone più fragili, una maggiore tutela”. I destinatari del Bonus ‘Assistenti familiari’ sono l’intestatario del contratto con l’assistente familiare, sia esso la persona assistita, un familiare o l’amministratore di sostegno o tutore. I requisiti dell’intestatario del contratto prevedono un Isee fino a 35.000 euro e la residenza in Lombardia da almeno 5 anni.

