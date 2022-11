Ong, Peter Gomez: “Fuori dall’ipocrisia, Meloni fa quello che le chiedono gli elettori”

Peter Gomez come sempre è abbastanza chiaro e non usa mai giri di parole. Il direttore de ilFattoQuotidiano.it intervenendo a L’Aria che Tira, spiega bene come stanno le cose in questo periodo che segna il passaggio tra il governo Draghi e il nuovo esecutivo a guida Meloni. Come è noto tra i primi provvedimenti varati dal governo ci sono le nuove regole sul Covid ma anche le norme anti-rave e il blocco degli sbarchi dalle navi Ong. Di fatto questi sono tutti provvedimenti che, sondaggi alla mano, come quello di Quarta Repubblica mostrato da Nicola Porro nel corso della puntata andata in onda ieri, gli italiani apprezzano. Il 63 per cento infatti si dice favorevole sulle misure adottate dalla Meloni. Ed è su questo punto che Gomez si sofferma nel suo ragionamento: “Fuori dall’ipocrisia, il governo ritiene che le Ong spingano i migranti a partire, perché così sanno che la traversata è meno rischiosa. Non li ho votati ma fanno quello che vogliono gli elettori di destra”. Parole semplici che indicano una sola cosa: il governo di centrodestra sta facendo ciò che i suoi elettori hanno chiesto affidandogli l’incarico di guidare il Paese dopo il voto del 25 settembre. Un punto importante che la sinistra ignora. Gli attacchi rossi che piovono sulla testa del premier Giorgia Meloni fanno parte di un disco rotto: “allarme fascismo”, “negazione dei diritti”, “porti chiusi”. Tutte accuse infondate che ha uno solo risultato: far crescere il consenso attorno al governo di centrodestra. (fonte Libero)

