Il commento di Luciano: 14a giornata di serie A

Buongiorno sportivi del mercoledì, turno infrasettimanale ieri in serata, con duello a distanza tra Napoli e Milan, rispettivamente impegnate contro Empoli e Cremonese. Il primo round è “rigorosamente” del Napoli, che appunto su rigore di Lozano scardina la ostinata difesa empolese e successivamente, in superiorità numerica per l’ultima mezz’ora (espulsione di Ruperto) raddoppia nel finale con Zielinski. Ancora una “tacca”, la decima consecutiva in campionato sul cammino, anzi, galoppo del Napoli che costringe il Milan a non fallire a Cremona, pena allungamento del distacco dalla vetta.

E proprio quest’ultimo evento è invece andato sorprendentemente a verificarsi in quel di Cremona, dove la squadra di casa ha opposto fiera resistenza, in particolare nel primo tempo che ha visto i rossoneri non trovare sbocchi nella munitissima difesa grigiorossa. Una sola volta, anche grazie al portiere cremasco Carnesecchi autore di almeno 4 parate decisive, al Milan è riuscito di mettere palla in rete con Origi, ma il gol dapprima convalidato dall’arbitro è stato successivamente oggetto di verifica VAR: posizione di fuorigioco dello stesso Origi, il punteggio rimane sullo 0-0. Nemmeno l’ingresso a gara in corso di Leão, lasciato inizialmente in panchina, muta in maniera sostanziale il corso della contesa. In classifica, come detto, il distacco dal Napoli si allunga ancora, ora a 8 punti. Un gap che comincia ad assumere proporzioni troppo importanti per poter essere sminuito.

Tra le due partite sopra citate, si inseriva ieri anche una terza contesa di minore interesse in chiave primato, Spezia-Udinese, terminato 1-1. Lo Spezia passa dopo la mezz’ora con Reca, illuminato da un lancio di Ampadu, e sfiora più volte il raddoppio colpendo anche una traversa nel finale di tempo. La classica beffa si concretizza al 43′, quando su una ripartenza l’Udinese trova il pari con Lovric su assist di Success. Walace fermato dalla traversa al 92′ e per la sesta giornata consecutiva i friulani restano senza vittoria.

Oggi in campo altre 10 squadre, dalle 18.30 via con Lecce-Atalanta e Sassuolo-Roma, seguite alle 20.45 da Torino-Sampdoria, Fiorentina-Salernitana e Inter-Bologna.

A domani per i relativi commenti.