Lega: “Rissa in via Stamira d’Ancona esempio del fallimento delle politiche d’integrazione del comune”

“Le immagini della rissa tra immigrati in via Stamira d’Ancona, nella zona di via Padova, sono emblematiche del fallimento delle politiche di integrazione della sinistra milanese, che governa la città da oltre 10 anni. Fallimento di cui si sono accorti tutti a Milano, tranne il Sindaco, che, dopo la pubblicazione del video, non ha trovato di meglio che polemizzare con il Ministro Salvini sui social, senza, peraltro, entrare nel merito della questione”. Lo dichiarano Stefano Bolognini, Commissario Provinciale di Milano della Lega Salvini Premier e Samuele Piscina, Consigliere comunale della Lega a Palazzo Marino.

“E’ evidente – proseguono i due leghisti –, però, che non si tratta solo di un problema di ordine pubblico, ma anche sociale e di abbandono di molti quartieri, soprattutto in periferia. La mancanza di controlli, presidio sociale e politiche attive da parte del Comune di Milano porta a tensioni che, nella grande maggioranza dei casi, scatenano l’esplosione di reati di tutti i tipi, come risse, violenze, o peggio. Le Forze dell’Ordine – concludono Bolognini e Piscina – fanno un grande lavoro, e le ringraziamo per questo, insieme al Prefetto e al Questore che le coordinano, ma, da sole, non bastano, anche se l’aumento del numero di agenti annunciato dal Ministro Piantedosi è un’ottima notizia. Serve che anche chi governa a Palazzo Marino lasci perdere le polemiche sterili sui social e comincia a fare sul serio la sua parte”.