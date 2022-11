Centrodestra: 14/11 manifestazione contro Area B

Il centrodestra di Milano Città Metropolitana si mobilita e invita chiunque sia contrario ai divieti dell’area B e convoca per il 14 novembre alle ore 16 una manifestazione contro Area B davanti a Palazzo Marino. Lo annunciano i consiglieri di opposizione durante una conferenza stampa.

“Inviteremo tutte le categorie di lavoratori e le associazioni del Terzo Settore – ha spiegato il capogruppo di Forza Italia, Alessandro De Chirico – . Ma sappiamo che il provvedimento dei nuovi divieti di Area B è molto criticato anche dal centrosinistra. Quindi invitiamo anche la Cgil e il Movimento 5 Stelle, che hanno recentemente manifestato il loro dissenso. Ovviamente sono invitati anche i sindaci dell’hinterland”.

Una manifestazione che dovrebbe smuovere le decisioni di una giunta che provocato praticamente solo reazioni negative, soprattutto voluta contro quel mondo che per lavorare in un momento di criticità dovrebbe essere agevolato, non contrastato

Anna Ferrari