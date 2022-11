Bertolaso: incremento medicina territoriale e tempistiche certe per liste d’attesa

“L’obiettivo per fine mese è quello di dare delle tempistiche precise per dare delle risposte ai cittadini, non per risolvere i problemi, ma avere visita entro un determinato periodo di tempo”. Lo ha detto il nuovo assessore alla Sanità della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a proposito del problema delle liste d’attesa nel sistema sanitario lombardo.

“Per quello che mi riguarda e potrò fare darò il massimo contributo perché la medicina territoriale possa crescere e funzionare meglio, solo così potremo evitare l’ingolfamento dei pronto soccorso”. Ha detto Bertolaso, a proposito del rafforzamento della sanità territoriale. “Poi certo serve la collaborazione”, ha osservato, “dei medici di medicina generale”.