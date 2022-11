Autovelox: più di 800 multe al giorno e 70.000 euro incassati ogni 24 ore: sinistra fa cassa sulla pelle dei milanesi

“Nei primi sei mesi del 2022 gli autovelox fissi hanno rilevato 149.374 infrazioni ai limiti alla velocità mentre quelli mobili 3.199: praticamente 847 multe al giorno. Un’autentica follia: la sinistra continua, sempre di più, a fare cassa sulla pelle dei milanesi e dei tanti pendolari che raggiungono la nostra città per motivi di lavoro, studio e salute. Da gennaio a giugno gli autovelox fissi hanno fatto incassare 12,5 milioni di euro all’amministrazione comunale mentre quelli mobili oltre 650.000 euro: praticamente 73.000 euro ogni giorno per le casse del Comune. La tendenza dei velox mobili, in aggiunta alla dozzina già installati sui viali ad alto scorrimento con limiti alla velocità francamente ridicoli, sta crescendo visto che in tutto il 2021 le sanzioni erano state 2.315 e l’incasso di 430.000 euro. Che fine fanno tutti questi soldi? Sicuramente non vengono investiti in manutenzione stradale: dal centro alla periferia vie e piazze sono piene di buche e basta un solo acquazzone per avere un effetto groviera. La sinistra che mette le mani nelle tasche dei cittadini, soprattutto in un momento di crisi economica, non si smentisce mai”.

Così in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega.

