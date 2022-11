Controlli in zona Porta Venezia a Milano, 37 arresti nel solo mese di ottobre

Sono 37 le persone arrestate, mentre gli ordini di allontanamento 297, i Daspo urbani 126 e i divieti di accesso ai locali pubblici 8. E’ l’esito dell’attività di controllo degli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia della Questura di Milano effettuata in seguito alle denunce dei cittadini nelle zone più esposte a fenomeni di degrado urbano e criminalità di tipo predatorio come piazza Duca D’Aosta, Benedetto Marcello, Bastioni di Porta Venezia, via Lecco, Vittor Pisani e nelle vie vicine. Nel mese di ottobre i controlli, che vengono fatti “con costanza” rimarcano dalla Questura, sono stati 650. A tale attività si è aggiunto il lavoro dell’Ufficio Misure di Prevenzione che, con un monitoraggio fitto e puntuale, ha apportato il suo contributo eseguendo 21 misure stesse. Altrettanto fondamentale, si legge in una nota, è stato l’apporto fornito dagli equipaggi volanti e dall’Ufficio Controllo del Territorio che, con il proprio personale in abiti civili, verifica di persona ogni singolo esposto fornendo sempre un riscontro ai cittadini che rivolgono una richiesta di aiuto o di intervento. (ANSA).

