Centoventesimo anniversario della nascita di Don Gnocchi: il 12 novembre concerto del coro degli Alpini di Milano

Si svolgerà nella serata di sabato 12 novembre, alle ore 20.45, all’Auditorium di Milano della Fondazione Cariplo (Largo Mahler) il concerto del Coro dell’Associazione alpini di Milano dedicato al beato don Carlo Gnocchi nel centoventesimo anniversario della nascita del “papà dei mutilatini”, del cappellano militare alpino, del “prete che cercò Dio tra gli uomini”.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Don Gnocchi e dallo stesso Coro Ana, con il patrocinio della Fondazione Cariplo e il sostegno di “Pellegrini”.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, previa prenotazione a: comunicazione@dongnocchi.it.

Don Carlo Gnocchi (1902-1956), uomo di fede, di carità e d’azione: così lo ricordano i suoi alpini che con lui hanno sofferto la tragedia della campagna di Russia; così lo ricordano i suoi mutilatini; così lo ricordano quanti hanno avuto motivo di speranza e di fiducia per la propria vita segnata dal dolore. Don Gnocchi aveva a cuore i suoi assistiti più di ogni altra cosa di questo mondo, tanto da ricordarli negli ultimi momenti della sua vita con la celebre frase sussurrata in punto di morte “Amis, ve raccomandi la mia baracca…”.

I canti che verranno proposti dal Coro Ana di Milano durante la serata, di grande impatto emotivo, vogliono celebrare la perfetta sintonia e lo straordinario connubio tra gli alpini e il loro cappellano, che hanno conosciuto il proprio apice sui campi di battaglia della Grecia e della Russia.

Il coro ANA di Milano, fondato nel 1949, è il primo coro nato nell’Associazione nazionale alpini. Ambrogino d’Oro del Comune di Milano, rappresenta uno tra i cori italiani più longevi. Il coro ha inciso con le più prestigiose case discografiche, partecipando a trasmissioni radiotelevisive e realizzando tra l’altro colonne sonore per film e pubblicità. Eccellenza della musica corale in Italia e all’estero, opera il recupero e la diffusione di canti popolari regionali di enorme interesse storico e contribuisce tuttora a mantenere in vita un documento musicale e poetico di importanza nazionale. Gli appuntamenti musicali del coro Ana di Milano non vengono considerati solo concerti, ma veri e propri spettacoli musicali. Dal 2019 il coro è diretto dal maestro Ivan Fozzer.