Branco di stranieri accerchia 28enne e gli ruba iPhone e orologio

Il branco in pieno centro di Milano ha aggredito un ventottenne in bicicletta. E la violenza continua

La cronaca de Il Giornale “Un gruppo di cinque nordafricani ha accerchiato un uomo che si trovava a bordo della sua bicicletta e lo ha poi rapinato rubandogli sia l’iPhone, con annesse le cuffie, che l’orologio che portava al polso.

Il fatto sarebbe avvenuto in pieno centro a Milano, e per la precisione nei pressi degli ormai ben noti Bastioni di Porta Venezia, quartiere della città sempre più pericoloso e in mano ai delinquenti. La vittima, secondo quanto riportato da il Giorno, è un giovane di 28 anni che di fronte al gruppo non ha potuto reagire e si è visto quindi costretto a consegnare tutto. Secondo quanto affermato dallo stesso 28enne, l’orologio rubatogli era un Frederique Constant del valore di 1.800 euro”.

La vittima ha raccontato agli agenti di polizia giunti sul luogo, che la vicenda è avvenuta nel tardo pomeriggio di venerdì, verso le 18,20, mentre stava pedalando ed è stato bloccato e circondato dai 5 stranieri che gli hanno reso impossibile la fuga. Cinque contro uno, forti della loro superiorità numerica. Osserva il quotidiano “Con ogni probabilità il gruppetto aveva adocchiato l’uomo in precedenza e aveva deciso di fermarlo per farsi consegnare i preziosi oggetti che aveva con sé.”