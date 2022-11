Sicurezza, Piantedosi: attenzione a Milano, si organici ma non solo numeri contano

Sala, nell’incontro in prefettura con il Ministro Piantedosi richiede “Per prima cosa un rafforzamento dell’organico. Il Comune di Milano assumerà 500 nuovo vigili, al momento la promessa del precedente ministro è di fare arrivare 250 uomini delle forze dell’ordine, vorrei lo stesso ammontare messo a disposizione dal Comune di Milano”.

Il Ministro fa notare “Ho detto al sindaco che sicuramente il riferimento che mi ha avanzato dei 500 uomini in più è un punto di riferimento che terremo in considerazione, ma sicuramente più in generale nell’ambito dell’implementazione di rafforzamento organico delle forze di polizia, Milano e le aree metropolitane avranno un’attenzione particolare. Sicuramente il sindaco mi ha posto un orientamento numerico, dedicheremo l’attenzione dovuta”: lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura in merito alla richiesta di 500 uomini in più per Milano avanzata dal sindaco Giuseppe Sala anche lui presente all’incontro. Secondo Piantedosi “dobbiamo fare evolvere questo concetto dell’ordine pubblico che si avvale solo di uomini. Ci sono anche tecnologie, metodologie, riprogrammazione dei servizi, quindi la grande attenzione che dedicheremo a Milano sarà sugli organici ma anche rendere più visibile e più concrete le azioni delle forze di polizia”.