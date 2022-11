Piantedosi: sgomberi, ripristino legalità con attenzione a fragilità

Per quanto riguarda gli sgomberi degli alloggi occupati abusivamente “il recupero della legalità ma con attenzione ai problemi e alle vulnerabilità sarà l’orientamento che arriverà anche da Roma rispetto a quello che si farà anche qui a Milano”, lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura al quale ha partecipato anche il sindaco Giuseppe Sala. Piantedosi ha parlato di “importante azione fatta a Milano in particolare per quanto riguarda la risoluzione delle occupazione abusive di immobili” che sono state “gestite mirabilmente secondo quelli che sono i criteri di ripristino della legalità ma con attenzione alle vulnerabilità individuali e sociali”.

Sul tema è intervenuto anche il prefetto Renato Saccone che ha ricordato i numeri delle operazioni e in particolare gli interventi in via Bolla. A Milano “al primo gennaio 2019 c’erano 4.491 alloggi Erp occupati, oggi 3607, è un percorso”, ha detto. “Via Bolla è il primo intervento di sistema nell’edilizia residenziale pubblica” ed “è un intervento che va avanti tutti i giorni in particolare ma non fa notizia perché non ha portato problemi di ordine pubblico”. “Per fare un intervento di sistema – ha concluso il prefetto – ci vuole un progetto finale, di rigenerazione dell’intero complesso edilizio”.

Alle considerazioni del Ministro, non vedo alcuna reazione di Sala a cui dovrebbe interessare dove la fascia fragile va a sbattere la testa, dove un programma di edilizia popolare e dove anche la non conoscenza dei tanti immigrati il cui destino nessuno conosce, ma che l’accoglienza indiscriminata attira a dismisura. A quando, poi, gli sgomberi dei centri sociali abusivi?

Anna Ferrari