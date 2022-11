A Porta Nuova a Milano sta per aprire una pista da sci

Dal 7 al 27 novembre 2022 sarà possibile sciare tra i grattacieli di Piazza Gae Aulenti: nell’elegante quartiere milanese di Porta Nuova arriva lo Swiss Winter Village: una pista da sci sintetica, igloo, chalet e lezioni di sci gratuite tutti i giorni dalle 9 alle 21.

L’iniziativa di Svizzera Turismo, nata per promuovere le destinazioni di montagna ma anche per conoscere le ultime novità sugli sport invernali e i mercatini di Natale, porterà un pezzo di Svizzera nel cuore di Milano, a partire dall’amata St.Moritz.

A MILANO APRE LO SWISS WINTER VILLAGE

Un villaggio svizzero nel cuore di Milano, nel quartiere Porta Nuova: lo Swiss Winter Village porta una pista di sci, igloo e chalet d’alta montagna tra i grattacieli e i giochi d’acqua dell’avveniristica piazza Gae Aulenti, tra i luoghi in assoluto più fotografati della città meneghina.

L’iniziativa di Svizzera Turismo nasce per promuovere il turismo sostenibile in Svizzera e per incentivare la pratica degli sport invernali tra le nuove generazioni. “Portiamo lo sci in città per far testare ai bambini milanesi un’attività divertente e formativa che richiede agilità e coordinazione”, spiega Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo.

All’interno dello Swiss Winter Village sarà possibile partecipare a una lezione di sci gratuita, della durata di 40 minuti, con con i maestri della Giorgio Rocca Ski Academy. La pista è riservata ai ragazzi delle scuole per tutta la mattina, ma è possibile prenotare il proprio posto per le sessioni pomeridiane, dalle 15 alle 21. Sci, scarponi, bastoncini e casco saranno forniti dall’organizzazione, sempre gratuitamente.

E non c’è soltanto la pista da sci, ad allietare le prime giornate d’inverno a Milano: “Anche il pubblico più sedentario è benvenuto nel nostro villaggio”, afferma Glaeser. Chi non scia potrà godere delle atmosfere invernali della montagna svizzera indugiando tra igloo e chalet decorati, tisane e formaggi d’oltre confine.