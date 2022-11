GIVI AD EICMA 2022 Rho Fiera Milano, dall’8 al 13 Novembre, Pad 13, Stand G50

Ad EICMA 2022, la fiera più importante del mondo moto, da martedì 8 a domenica 13 novembre (Rho Feramilano, Pad. 13, stand G50), GIVI debutta con una nuova mission che si comunica già dal concept dello stand:

-il design vede un grande spazio unico di circa 400mq, suddiviso in 8 diverse aree tematiche, Adventure, Touring, Urban, Sport, Cafè Racer, GIVI-Bike e Givi Electric, idealmente contenute in alto da un logo ad aureol come messaggio della trasversalità delle competenze dell’azienda al servizio di qualunque tipo di mobilità, dalle due ruote, moto o bici, all’elettrico al monopattino, con qualunque attitudine.

-i materiali green di arredo, in primis il legno, per coniugare l’impegno nella sostenibilità ambientale in ogni accessorio sviluppato.

GIVI, alla vigilia dei suoi primi 45 anni di successo, ribadisce così il suo ruolo di trend setter grazie alla creatività, al know-how e alla capacità produttiva dell’azienda, in grado di rispondere sempre in anticipo alle esigenze del mercato.

COSA VEDERE

Nelle 8 aree saranno esposti top case, valigie, caschi ed accessori per i diversi modi di vivere le due ruote; un nuovo spazio ‘eventi’, dove GIVI incontrerà i giornalisti e celebrerà la finale di un concorso a premi. Una ulteriore zona riconoscibile da un tappeto verde sarà dedicata al nuovo marchio GIVI-Bike per la bicicletta. Completa l’approccio ludico dello stand GIVI l’esposizione delle moto più iconiche allestite con accessori creati per i singoli marchi da GIVI e i videowall dove verranno proiettati video emozionanti dedicati ai nuovi prodotti. Durante la fiera verrà presentata un’importante novità: MyGarage, servizio online riservato ai clienti che darà l’opportunità di accedere a numerosi vantaggi come la garanzia di ulteriori 2 anni sui prodotti acquistati o montare virtualmente gli accessori sulla propria moto scegliendoli direttamente dal catalogo sul sito. Per registrarsi: https://www.givi.it/il-tuo-account/login.

IL CONCORSO

GIVI invita gli appassionati a partecipare ad un ricco gioco a premi: il primo è un buono da € 600 da spendere in prodotti del marchio. Basta rispondere a 3 semplici domande. Le specifiche verranno trasmesse nei prossimi giorni sul portale https://www.givi.it/ e sulla pagina Instagram givi_official. www.givimoto.com

Le novità in catalogo

Bauletti, caschi, valigie e numerosi altri accessori all’insegna della sicurezza e delle più alte performance funzionali.

Tra i prodotti da non perdere: Le due new entry per l’off-road: le borse morbide Gravel-T Canyon

GRT723 top bag 40 lt pensata per essere utilizzata al posto del top case posteriore su moto enduro-off road, è dotata di sistema di aggancio/sgancio MONOKEY® ed è realizzata in Poliestere 1200D W/R ad alta tenacità con inserti in Hypalon, materiale esterno ad alta resistenza ai raggi UV e fondo in PE termoformato. Dotazioni: sistema di chiusura impermeabile roll-top, doppio accesso all’interno grazie alle aperture ai lati, sacco interno giallo fluo waterproof nastrato ad alta frequenza (con impermeabilità IPX5 resistente a forti piogge e condizioni estreme), 4 punti di compressione del carico, cinghie con speciali fibbie (cam buckle) per garantire la tenuta della tensione, cinghie dotate alle estremità di chiusura a pacchetto a strappo, patella provvista di una robusta tasca in rete in pvc e di asole per sistema M.O.L.L.E per il fissaggio rapido di diversi accessori, maniglia ergonomica frontale, stampe a motivi rifrangenti per una maggiore visibilità. Prezzo: 299,00 €

GRT24 borsa cargo 12 lt è modulabile, ovvero può essere montata sulla sella oppure abbinata ad altre referenze della linea, grazie alla Canyon-Base GRT721, base universale per il fissaggio di borse morbide. Inoltre si può applicare come extra carico alle valigie in alluminio tramite cinghie. Materiali: TPU 840D ad alta tenacità, rinforzi in TPU, saldato ad alta frequenza, senza cuciture (grado di impermeabilità IPX5, resiste a forti piogge e condizioni estreme), esterno dall’ottima resistenza ai raggi UV. La borsa è provvista di sistema di chiusura impermeabile roll top, spallaccio, maniglie ergonomiche per il trasporto a mano e stampe a motivi rifrangenti per una maggiore visibilità. Le cinghie regolabili sono dotate del sistema chiusura cam-buckle duraflex per assicurare la corretta tenuta della tensione. Prezzo: 109,00 €

Il casco integrale più sicuro e confortevole e dai colori sgargianti

50.9 Enigma è il nuovo integrale GIVI trendy e grintoso pensato per aumentare sia la sicurezza della guida sia il comfort. Realizzato in tecnopolimero, è provvisto infatti di tre calotte per migliorarne la vestibilità, lente Pinlock Max-Vision per garantire maggiore visibilità perché più estesa rispetto alla classica, visierino interno parasole fumé, lente antigraffio e visiera speciale aggiuntiva inclusa nella confezione. Completano la dotazione di serie le prese d’aria superiori e sulla mentoniera, due estrattori posteriori, paravento e paranaso. Il casco è disponibile in 3 varianti dalla grafica accattivante con colori a contrasto: nero opaco/titanio, nero/titanio/rosso, nero/titanio/giallo, nero/titanio/oro, grigio opaco/nero/giallo, nero/titanio/rosa. Conforme alla normativa europea ECE 22R06.

Taglie: XS-XXL Prezzo: grafica 229,00 €

GIVI – Il brand e l’azienda

Oggi il brand per eccellenza degli accessori moto, che nel 2023 celebrerà il 45° anniversario, è il gioiello di famiglia della GIVI SpA, una world company con propria rete distributiva internazionale, a presidio del mercato mondiale, L’azienda vanta lo stesso spirito intraprendente del giorno della sua fondazione, con la mission di progettare, realizzare e distribuire prodotti di qualità, in grado di elevare l’equipaggiamento della moto e del motociclista in termini di comfort e sicurezza. Passione, design e artigianalità italiana, forte attitudine tecnologica e profonda conoscenza dei materiali: sono questi gli ingredienti del successo planetario di GIVI, un percorso che ha trasformato l’idea di business del Fondatore in un riferimento mondiale per gli accessori moto. L’approccio high-tech si concretizza a partire dagli studi preliminari sulla modellazione con le più avanzate applicazioni dei sistemi CAD che consentono la verifica diretta di tutte le possibili varianti costruttive per una sicurezza totale del prodotto finale, fino alle più accurate prove qualità. La completezza delle referenze soddisfa ogni esigenza del mercato La formazione è un altro impegno forte: negli ultimi anni sono entrati nel reparto R&D giovani ingegneri meccanici e designer, tutti motociclisti, provenienti dall’Università di Brescia grazie a una collaborazione con l’ateneo cittadino. GIVI è anche una community sul portale web givixplorer.com, iniziativa editoriale creata per condividere la passione dei viaggi in moto e per avere un posto dove incontrare quanti, utenti GIVI nel mondo, hanno lo stesso interesse e amano scambiare esperienze, consigli e itinerari; vi si trovano anche tutorial oltre a notizie sui Paesi, le culture e i luoghi da visitare, gli appuntamenti da non mancare come fiere, motoraduni e test ride.