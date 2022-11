Dal 5 novembre torna il mercato solidale di Garabombo

– Torna anche quest’anno, per la sua 24esima edizione, lo storico tendone natalizio del Banco di Garabombo, il mercato etico con oltre 400 metri quadri di esposizione dedicata a idee regalo, con capi e accessori di moda etica, articoli per la casa, cosmesi naturale e tanti libri per adulti e bambini. Numerosi anche i prodotti alimentari biologici e del commercio equo e solidale, non solo da regalare ma anche per fare una spesa di cibi di qualità provenienti da filiere etiche e sostenibili che rispettano le persone e l’ambiente in tutti i passaggi di realizzazione. Come ogni anno, ai prodotti alimentari Altromercato (come tè, caffè, biscotti, cioccolato, riso, pasta e condimenti) si affiancano le proposte fresche di produttori del territorio (carne, formaggi, uova e pasta fresca), oltre a una nuova cantina di vini. “Il regalo giusto sarà nelle scelte di ciascuno di noi” spiegano gli organizzatori. “Quest’anno più che mai ai milanesi diciamo che è importante e necessario indirizzare i propri acquisti verso produzioni sociali e green, in un’ottica di ricostruzione di un’economia più giusta per tutti che metta al centro le persone e l’ambiente. Scegliere un regalo etico vuol dire fare un regalo che vale di più, perché aggiunge al valore del prodotto il valore del modo in cui è stato realizzato”. Il Banco di Garabombo è organizzato dal 1997 dalle cooperative Chico Mendes Altromercato e Librerie in Piazza e da Radio Popolare. È aperto dal 5 novembre tutti i giorni dalle 9 alle 20.

(A cura di Agenzia Le Acrobate)

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845