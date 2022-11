Un uomo blocca tram a Milano per presunti ritardi, denunciato

Un uomo di 62 anni è stato denunciato dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio dopo aver bloccato il tram su cui viaggiava, a Milano, perché lamentava presunti ritardi. E’ accaduto ieri pomeriggio in piazza Missori, dove una pattuglia dei militari ha notato l’uomo piazzato davanti al tram 15 che inveiva contro I’autista di Atm, un uomo di 56 anni. E’ stato lui a spiegargli che il passeggero, dopo aver discusso lamentando il ritardo del mezzo, ha interrotto la circolazione per 14 minuti. (ANSA).



