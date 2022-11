Sicurezza, Taxiblu: problema grave sollevato da operatori e clienti

“Purtroppo quello della sicurezza in questa città sappiamo essere un tema complicato e non certo di oggi, per quanto in questi ultimi mesi, con un ritorno alla “normalità” è chiaro che si facciano sentire maggiormente certi problemi. Il fine settimana in particolare ma non solo per tanti operatori Taxi è diventato letteralmente un incubo. In tanti lamentano aggressioni non solo verbali e danneggiamenti ai propri veicoli anche solo per essere passati nella strada sbagliata nel momento sbagliato. E parliamo di zone centrali dalla Stazione, Garibaldi ai Navigli e persino in Duomo. Ad una certa ora anche pochi “signori” spesso in preda ai fumi dell’alcol e forse anche peggio tengono in scacco intere zone della città con atti vandalici e comportamenti violenti. Un problema che ci riportano in tanti clienti che comunque spesso ci chiamano perché spesso scoraggiati anche solo nel prendere un mezzo pubblico o a fare letteralmente quattro passi in città, almeno dopo un certo orario. E verrebbe da dire: come non capirli”. Così Stefano Salzani, presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi di Milano.

