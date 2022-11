Raccolta farmaci Croce Rossa a Milano Sabato 5 novembre 2022

Raccolta farmaci: a Milano l’iniziativa solidale lanciata da Croce Rossa Italiana e LloydsFarmacia

Sabato 5 novembre, grazie ai volontari della Croce Rossa, in 13 farmacie Lloyds di Milano sarà possibile donare un farmaco a sostegno delle persone più vulnerabili

Sarà attivata sabato 5 novembre nelle farmacie Lloyds di Milano la raccolta solidale di farmaci da banco o di parafarmaci a sostegno delle persone più bisognose e dei presidi socio-sanitari della Croce Rossa, attivi sul territorio.

Grazie all’iniziativa sarà possibile donare scegliendo tra decine di prodotti per la salute, la prevenzione e il benessere selezionati dalla Croce Rossa Italiana, con un’attenzione particolare ai bambini. La giornata si inserisce nella campagna lanciata da LloydsFarmacia e Croce Rossa Italiana (CRI) – attiva dal 29 ottobre al 13 novembre in oltre 260 farmacie in Italia – per la raccolta di farmaci e parafarmaci. Una iniziativa benefica destinata alle fasce più vulnerabili della popolazione, alle prese con difficoltà crescenti a causa degli effetti socio-sanitari della pandemia e delle attuali crisi internazionali. A Milano, saranno oltre 25 i volontari e le volontarie della Croce Rossa e del Corpo delle Infermiere Volontarie coinvolti nell’iniziativa che si terrà nelle seguenti farmacie Lloyd:

– LloydsFarmacia di Via Bagarotti 38, Milano (zona Baggio)

– LloydsFarmacia di Via delle Forze Armate 328, Milano (zona Baggio)

– LloydsFarmacia di Via delle Forze Armate 44, Milano (MM Bande Nere)

– LloydsFarmacia di Piazza de Angeli 1, Milano (MM De Angeli)

– LloydsFarmacia di Via Volvinio 25, Milano (MM Abbiategrasso)

– LloydsFarmacia di Viale Monza 226, Milano (MM Precotto)

– LloydsFarmacia di Via Cagliero/angolo Via Pellini 1, Milano (MM Sondrio)

– LloydsFarmacia di Via Don Gnocchi 3, Milano (MM San Siro)

– LloydsFarmacia di Via Washington 74, Milano

– LloydsFarmacia di Viale Abruzzi 4, Milano

– LloydsFarmacia di Via Imbonati 26, Milano (MM Dergano)

– LloydsFarmacia di Piazza Alcuino 18, Milano (zona Sempione)

– LloydsFarmacia di Via Negroli 55, Milano (zona Argonne)

Matteo Ippolito

Responsabile Area Comunicazione

Croce Rossa Italiana

Comitato di Milano

via Marcello Pucci 7 | 20145 Milano

tel. +39 02 3883 623 | mob. +39 320 1807 203

e-mail matteo.ippolito@crimilano.it | web www.crimilano.it

Per informazioni sulla protezione della posta elettronica e la riservatezza

da parte di Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano, clicca qui

For information on e-mail protection and confidentiality

by Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano, click here