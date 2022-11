“Non è un rifugio”. Così il governo italiano zittisce Berlino sui migranti della ONG

Gli italiani volevano un vero Governo? Oggi hanno un Governo con la G maiuscola. Volevano discontinuità nell’approccio e nella soluzione dei problemi? Brme: ad una settimana dopo l’insediamento, l’abbattimento del lassismo e del buonisno peloso della sinistra. L’ultima situazione critica riguarda l’ONG con bandiera tedesca e la querelle tra Italia e Germania. Riferisce Il Giornale “È iniziato il braccio il braccio di ferro tra Italia e Germania per i migranti a bordo della Humanity 1, imbarcazione della ong tedesca Humanity Sos. Lo Stato federale tedesco ha esortato il governo italiano “di prestare velocemente soccorso“. La Germania non ha intenzione di farsi carico dei migranti: “Per il governo federale, le organizzazioni civili impegnate nel salvataggio dei migranti forniscono un importante contributo al salvataggio di vite umane nel Mediterraneo. Salvare persone in pericolo di vita è la cosa più importante“. L’arroganza e la supponenza tedesca è pale. Ma “Matteo Piantedosi e Giorgia Meloni non hanno intenzione di fare marcia indietro sulla decisione di non far entrare i migranti nelle acque territoriali italiane. Davanti alla nota tedesca, la Farnesina, d’intesa con il ministero dell’Interno, “informa di aver inviato per iscritto, con nota ufficiale, all’Ambasciata della Repubblica Federale tedesca la richiesta di avere un quadro compiuto della situazione a bordo della ‘Humanity 1’ in vista dell’assunzione di eventuali decisioni“. Da qui l’inizio del braccio di ferro tra i due Paesi. “Se la Germania ritiene che ci sia un problema umanitario dovrebbe farsene carico, l’Italia non può diventare il rifugio di tutti gli immigrati“, ha detto il ministro per i Rapporti con il parlamento, Luca Ciriani, ospite di “Agorà” su Rai3.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845