ANTONIO SALINARI, Consigliere Municipio 7: “corsia ciclabile in contromano, Via Novara”

Ennesima corsia ciclabile sbagliata – dichiara Antonio Salinari Consigliere di Municipio 7 già Assessore – quella che corre per 5 chilometri, in via Novara dall’altezza di via Millelire fino a Figino, al confine con Settimo Milanese. “La ciliegine sulla torta è che è stato eseguito un nuovo tracciato anche in Via Silla fino all’incrocio con Via Novara, completamente in contromano rispetto al senso di marcia” – commenta Salinari – “una follia e una scelta pericolosissima che fa transitare in senso inverso i ciclisti senza segnalazioni e protezioni, in un tratto di strada dove la velocità delle automobili è senza controllo” – prosegue Salinari – “siamo davvero all’ossessione delle inutili ciclabili che la Giunta comunale di sinistra continua a imporre ai cittadini”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845