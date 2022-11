Paolo Del Debbio: Sala parla “..di biciclette, auto ibride, politica nazionale, ma Milano è abbandonata”

Paolo Del Debbio in una lunga intervista a Libero risponde soffermandosi anche sui i problemi di Milano e su Sala, con un pizzico di ironia nel sottolineare come l’orizzonte del sindaco siano la politica nazionale, le biciclette, l’Area B…

Queste le domande e le risposte.

“Tra il 1998 e il 2001 è stato assessore per la periferia e la sicurezza del comune di Milano. Ecco, oggi tra sparatorie nei centri commerciali e baby gang, la situazione è degenerata. Cosa serve o cosa non è stato fatto?

«C’è un abbandono evidente di alcune aree. E dire che sarebbe molto facile: basterebbe un’opera di pulizia della micro criminalità».

Sta dicendo che manderebbe l’esercito o la polizia per le strade?

«Guardi che non serve mica l’esercito o l’intelligence! Basta molto meno: si sa perfettamente chi sono questi criminali. È sufficiente prenderli e toglierli da lì».

Quindi se questa gente fa il bello e cattivo tempo, è perché qualcuno glielo lascia fare?

«Da quel che mi risulta, Sala o parla di politica nazionale o addirittura si avventura in quella internazionale. Ultimamente parla di biciclette, auto ibride e dell’Area B, C di Milano… tra l’altro, dato che le lettere dell’alfabeto sono 21, non vorrei arrivasse fino a Bergamo. Forse vuole restaurare un’epoca carolingia delle auto, o costruire il “Sano” Milanese Impero. Poi magari nel suo intimo pensa alle periferie e prega affinché il problema si risolva, ma concretamente sembra sia un tema che sfugga ai suoi interessi».

E sembra che dopo aver programmato il futuro con le piste ciclabili, si senta già proiettato come leader politico a livello nazionale da ascoltare con religioso rispetto.