Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi promette la Conservazione del Patrimonio Artistico

Sgarbi dopo la nomina a Sottosegretario alla Cultura: «Tenere insieme cultura e politica partendo dall’insegnamento di Benedetto Croce» «La conservazione del patrimonio artistico è essenziale»

Lo storico e critico d’arte Vittorio Sgarbi commenta così la nomina a Sottosegretario alla Cultura:

«Ringrazio Giorgia Meloni per la scelta che, in accordo con Maurizio Lupi, ha fatto di una persona che, come ha sempre dichiarato, cerca e pare rispondere ai principi di competenza e merito.

Aggiungo che ho sempre inteso tenere insieme, come indicava Benedetto Croce, e come ha ricordato giorni fa il neo ministro Gennaro Sangiuliano, politica e cultura, che sono state per troppo tempo separate.

Per questo voglio ricordare che la parola “conservazione”, che in politica rappresenta il valore di una parte (quella legata alla tradizione) nel mondo dell’arte, dell’archeologia, del paesaggio e dei monumenti, ha un significato universalmente positivo.

La conservazione del patrimonio artistico è essenziale. E conservatore è colui che si occupa di ciò che la storia ci ha tramandato nelle opere d’arte e nelle testimonianze dell’uomo.

Dobbiamo esser conservatori».