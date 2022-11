Antifascismo e anticomunismo

Io sono in egual misura antifascista ed anticomunista. In questi giorni la politica sinistrorsa e la sua serva televisiva mi stressano con gli addebiti di NON antifascismo chiaramente espresso dai partiti di governo, FdI in particolare. Ma di anticomunismo non fanno parola. Già, perché nella nostra Costituzione, creata dopo il 1945 dai movimenti politici che si opposero al fascismo e ne uscirono vincitori, grazie agli USA, non grazie all’URSS, viene espressa una condanna senza appello del nazi-fascismo, giustamente, ma non del comunismo, perché i comunisti italiani facevano parte del manipolo dei “vincitori”, e non basta, perché i comunisti italiani protessero gli orrori del comunismo sovietico, ma anche cinese, e coprirono quelli del comunismo iugoslavo. Gli orrori del comunismo forse non superano quelli del nazismo, ma certamente eccedono di molte grandezze quelli del fascismo nostrano.

Sta bene, all’epoca parlare in Italia di anticomunismo nei medesimi termini dell’antifascismo non era possibile, perché Togliatti condusse il PCI lungo un percorso democratico nel Paese. Ma adesso? La Storia si scrive a posteriori, ed oggi è difficile dire chi tra nazisti e comunisti, a livello globale, possa aspirare all’Oscar degli orrori. Certamente non i nostri fascisti nostrani, più inclini forse all’olio di ricino e con qualche omicidio sulla coscienza, ma non milioni !!! Quindi cari SINISTRI, va bene chiedere a Giorgia Meloni di rinnegare l’esperienza fascista italiana con parole più severe di quelle che ha sin qui usato, ma soltanto DOPO che la sinistra italiana TUTTA avrà rinnegato il comunismo con tutto il suo carico di autoritarismo e di sangue, solo dopo che anche il comunismo verrà messo fuori legge quanto il fascismo. Altrimenti TACETE; si metta una pietra tombale su quel periodo storico e cerchiamo di non ripiombarci dentro lasciando spazio ai totalitarismi nostalgici di marca russa o cinese.

Franco Puglia