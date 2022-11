A difesa della Cultura nei quartieri popolari: petizione per la Biblioteca Falcone e Borsellino

Il fondatore Luciano Vacca ed i volontari della Biblioteca di Condominio ALER “Falcone e Borsellino” di via Giulio Belinzaghi 11 – Milano hanno lanciato una Petizione rivolta a tutti i cittadini milanesi a sostegno della Cultura nei quartieri popolari e contro le aggressione che ormai da tempo la nostra biblioteca subisce. Centinaia e centinai di cittadini del quartiere Maciachini hanno già sottoscritto la petizione: l’obiettivo è quello di superare le mille firme per poi consegnarle alle Istituzioni, come la Regione Lombardia, il Comune e il Municipio 9 e agli Enti gestori delle case popolari, MM e ALER, affinché non solo mettano in atto delle politiche atte a sviluppare attività culturali nei condomini popolari, ma nello specifico agiscano contro le vessazioni, insulti, intimidazioni ed altri atti che alcuni vandali hanno perpetuato nei confronti della nostra Biblioteca, i quali preferiscono una situazione di degrado ad una dove invece vige lo Stato di Diritto e la legalità.

La Biblioteca di Condominio ALER “Falcone e Borsellino” è nata qualche anno fa da un Patto di Collaborazione tra un gruppo di inquilini e l’ALER ed è una esperienza affermata nel quartiere di Maciachini con moltissime attività culturali, come la presentazione di libri, gruppi di lettura, oppure la partecipazione alla rassegna di BookCity e Tempo di Legalità. La Biblioteca fa parte del progetto del Comune di Milano dedicato, appunto, alle Biblioteche di Condominio. I volontari della Biblioteca sono gli inquilini del Comitato che da circa dieci anni che si battono contro l’illegalità e per un minimo di rispetto delle regole di convivenza civile e chi meglio dei due giudici ed eroi Falcone e Borsellino potevano rappresentare questa realtà?

Chi volesse firmare la nostra Petizione potrà farlo recandosi presso la nostra Biblioteca in via Giulio Belinzaghi 11 – Milano nei giorni Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 17,30 alle ore 19,30.

In allegato il testo completo della Petizione.