Tra le palme di piazza Duomo ora c’è un hotel zero stelle per clochard

Qualcuno avvisi Sala che anche in piazza Duomo, nel suo Centro amato e “attrattivo”, è nato un hotel a zero Stelle, gestito da clochard che trovano asilo soprattutto di notte sotto le Palme ormai secche, ma che dovevano dare un tocco di internazionalizzazione all’arredo urbano del luogo. Un’oasi di degrado un po’ puzzolente che, forse, avvisa i passanti e i turisti di quanto la città sia ricca di “isole” degradate e puzzolenti.

L’ombra delle palme non nasconde il dato di fatto, anzi enfatizza l’incuria e l’indifferenza di questa amministrazione che “vola” con progetti più o meno “tattici” senza dare uno sguardo a un passo da Palazzo Marino. E non vorrei che, qualora fosse avvisato, Sala usasse la forza per allontanare quei disperati come già abbiamo visto sa fare, senza trovare per loro una soluzione dignitosa.